Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019): nieuwe budgetkoning?

Eerste indruk|De Galaxy Tab A 10.1 (2019) is een van de goedkoopste tablet in het inmiddels goed gevulde aanbod van Samsung. Hij heeft alles wat je van een tablet van €190 mag verwachten en doet er met het mooie en heldere scherm nog een schepje bovenop.

Conclusie: de beste tablet tot €200

In de prijsklasse tot €250, waarin Apple ontbreekt, is Samsung heer en meester. De prijs-kwaliteitverhouding van tablets in deze Tab A-budgetklasse is meestal erg goed. Zo ook nu: de Galaxy Tab A 10.1 (2019) is met €190 erg scherp geprijsd en is een waardige opvolger van de Galaxy Tab A 10.1 uit 2016, die zelf ook heel lang onze favoriete goedkope tablet is geweest.

Waar de meeste goedkope tablets 1 of meerdere nadelen hebben waar je niet omheen kunt, is de Tab A 10.1 op z'n slechtst nog altijd gemiddeld. Vooral de goede schermkwaliteit valt op. Al met al is deze Tab A 10.1 de beste tablet tot €200 en een prima keuze als tablet voor erbij, als kindertablet of voor bijvoorbeeld Netflix of andere streaming videodiensten.

Stevige behuizing

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) heeft een mooie metalen behuizing die rond de schermranden netjes is afgewerkt. Aan de bovenkant zit er een tweede deel met een kleine uitsparing voor de camera. Daar zie je wel aan dat het geen hele luxe tablet is. Het doet verder niets af aan de degelijkheid, want de tablet geeft bijna niet mee als je tegen de uiteinden duwt. Ook is hij met 469 gram behoorlijk licht dus je kunt hem makkelijk met 1 hand vasthouden.

De tablet bevat verder een moderne USB C-aansluiting voor het opladen, een 3,5 mm koptelefoon-aansluiting en fysieke aan/uit- en volumeknoppen. De homeknop van de voorkant van de Tab A uit 2016 is vervangen door schermknoppen.

Opvallend scherm

Verreweg het meest indrukwekkende aan deze tablet is het scherm. Voor een tablet van nog geen €200 is de schermkwaliteit extreem goed: vooral de zeer accurate kleurweergave en hoge maximum helderheid zijn een klasse apart en bijna net zo goed als veel duurdere tablets zoals de Apple iPad Air (2019) of Samsung Galaxy Tab S4.

Ondanks de hoge helderheld en de speciale Buitenstand is het spiegelende tabletscherm buiten niet heel goed afleesbaar. De full hd-resolutie is inmiddels standaard voor een goedkope tablet, maar ook daar valt weinig op aan te merken. Je moet wel heel dicht op het scherm zitten om de individuele pixels te zien.

Meestal snel genoeg

In het dagelijks gebruik is de Galaxy Tab A 10.1 (2019) een behoorlijk snelle tablet. De nieuwe octacore-processor van Samsung zorgt voor een vloeiende bediening zonder haperingen en meestal zonder lange laadtijden van apps en websites. Het verschil vergeleken met de oude Galaxy Tab A 10.1 (2016), ook zeker geen langzame tablet, is merkbaar.

Spellen

Ook voor spelletjes is de Tab A 10.1 (2019) goed in te zetten, al is het niet zijn specialiteit. Voor simpele Android-games en andere niet al te veeleisende spellen is hij ruim snel genoeg, maar bij grafisch intensieve games word je soms wel geconfronteerd met relatief lange laadtijden en schokkerige beelden. In dat geval is de Samsung Galaxy Tab A 10.5 een betere keuze. Hoewel deze tablet in de overige gebruikstaken meestal niet merkbaar sneller is, draaien spelletjes hierop wel beter dankzij de iets krachtigere grafische chip.

Kids Mode

Dat neemt niet weg dat de Tab A 10.1 prima geschikt is voor games voor jonge kinderen. Die hebben zelden veel computerkracht nodig. De tablet is sowieso bij uitstek geschikt voor kinderen, dankzij de meegeleverde Kids Mode-app waarmee kinderen in een afgesloten omgeving spelletjes kunnen spelen. Deze app heeft zo zijn beperkingen, maar werkt eenvoudig en biedt in ieder geval enkele belangrijke opties voor ouderlijk toezicht, zoals het instellen van de dagelijkse speeltijd.

Geen bioscoopgeluid

Verwacht geen thuisbioscoop van de tablet, ook al is hij dan wel uitgerust met 2 Dolby Atmos-speakers die volgens Samsung zorgen voor een 'driedimensionaal surroundgeluid'. We moeten eerlijk zijn: het geluid is zeker voldoende voor een goedkope tablet. Het volume kan erg hoog en de tonen, behalve de allerlaagste, zijn vooral bij muziek aardig in balans. Maar hoe je het ook noemt, het blijven 2 speakers aan de onderkant van het scherm. We kunnen dit surroundeffect dan ook niet bevestigen.

Android 9 + Samsung One UI

'Focus' is het toverwoord van Samsung bij de nieuwe One UI-software laag, die in combinatie met Android 9 wordt geleverd op alle nieuwe smartphones en tablets van het bedrijf. Onze Tab A 10.1 (2019) draait op One UI versie 1.1 en Android 9 met het beveiligingsniveau uit maart 2019.

Het idee achter de nieuwe Samsung-skin is dat je als gebruiker beter kunt concentreren op wat je wilt doen, onder andere door meer herkenbare app-iconen, versimpelde handelingen zoals bij het overzetten van je account en notificaties die meer to-the-point zijn. Ook is er een optie voor adaptieve batterijbesparing, waarbij de tablet aangeeft hoeveel je aan accuduur wint bij elke besparingsstap en een nachtmodus met een zwarte achtergrond, wat vooral in het donker veel fijner is. Dit kun je overigens aanvullen met een blauwlichtfilter.

Wat ons betreft is dit een prima ontwerpfilosofie die in de praktijk goed uitpakt, al is het zeker geen revolutionaire update op de vorige Samsung Experience- en TouchWiz-omgevingen. Samsung belooft de Tab A 10.1 overigens minimaal te ondersteunen tot april 2021, wat in vergelijking met Apple's vijfjarige ondersteuning op de iPad wel wat karig is.

Upgrade van de webcam

De 8 megapixel camera aan de achterkant is niet indrukwekkend. De 5 megapixel webcam is daarentegen een stuk scherper dan die van de vorige Tab A 10.1 en levert redelijk beeld op bij videobellen.

Accuduur & testresultaat

Samsung heeft de tablet uitgerust met een nieuwe processor die behoorlijk zuinig is. Je kunt de tablet dan ook makkelijk 1 of 2 dagen intensief gebruiken voordat hij aan de lader moet. Een snellader ontbreekt waardoor het laden zelf wel even duurt. De definitieve scores voor de batterijduur hebben we nog niet. We zijn de Tab A 10.1 (2019) namelijk nog uitgebreid aan het testen. We verwachten het resultaat binnenkort te kunnen publiceren.

