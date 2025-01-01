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SamsungGalaxy Tab S4 10.5 (64GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 11 (2018) 64GB heeft een schermgrootte van 11 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 12.1. Dankzij een dikte van 7,78 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 11 inch tablet is hij best licht (472 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2388. Het aantal pixels per inch is 265: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 52,7GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Apple heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1600 pixels
Afmetingen
164 x 249 mm
Gewicht
479 gram
Barcode (EAN)
8801643462277