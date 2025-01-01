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AppleiPad (2019) 32GB

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Samsung heeft een 10,4 inch scherm en weegt 459 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 2000 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,2 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2160 x 1620 pixels
Afmetingen
174 x 250 mm
Gewicht
479 gram
Barcode (EAN)
0190199189089