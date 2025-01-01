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AppleiPad (2018) 32GB

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  9,7 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 8.1.0. De tablet is 9,8 millimeter dik en weegt 520 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 19,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,7 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
169 x 239 mm
Gewicht
468 gram
Barcode (EAN)
0190198649256