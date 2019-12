Medion Lifetab E10412: review

Eerste indruk|We kennen allemaal de bakken vol 'aanbiedingen' bij de Aldi. Ogenschijnlijk scherp geprijsde producten, maar hoe goed zijn deze aanbiedingen echt? We ontvingen een leenmodel van de Medion E10412 tablet die vanaf maandag 29 januari te koop is en legden hem op de testbank.

Geen superaanbieding

Met een prijskaartje van €149 is de Lifetab een van de goedkopere 10-inch tablets die we kunnen aanraden aan de bescheiden gebruiker. Voor zo'n bedrag kun je niet alles verwachten en moet je genoegen nemen met een lage schermresolutie en een wat tamme processor. Ook het ontbreken van een vingerafdruklezer is een gemis. Toch is het een leuke tablet die zich prima leent om kleine spelletjes op te spelen, mail te lezen en te internetten. De ingebouwde gps is een leuk extraatje waar je bij de dure tablets voor moet bijbetalen. Een superaanbieding is het niet. Bij de Mediamarkt koop je (nu in de btw-weken) bijna dezelfde tablet voor een euro minder.

Uiterlijk

Net als de duurdere tablets op de markt heeft deze Medion ook dunnere randen, wat er niet alleen mooi uitziet, maar er ook voor zorgt dat de tablet kleiner is zonder dat het ten koste van het schermoppervlak gaat. Hij lijkt wat op de langere iPad. Hij ziet er degelijk uit en het plastic aan de achterkant voelt prettig en stevig aan. Het scherm glimt als een spiegel en is wat gevoelig voor vette vingers.

Ondanks zijn dunnere randen weegt de tablet toch nog 580 gram. 100 gram meer dan de populaire iPad van hetzelfde formaat. 580 gram lijkt misschien weinig, maar als je een tijdje met de tablet in de hand zit ga ja toch al snel ondersteuning zoeken voor je handen.

Installatie

De installatie verloopt soepel, zoals we van de laatste versies van Android gewend zijn. Binnen 5 minuten hebben we een werkende tablet. Tijdens het installeren wordt gelijk een 30 dagen probeerversie van het beveiligingpakket McAfee Mobile Security geïnstalleerd. Die moet je wel eerst zelf eenmalig starten voor de probeerversie actief wordt. Na 30 dagen mag je kiezen: betalen (€29.99 per jaar) of verwijderen.

We zien een vrij standaard Android interface met niet al te veel extra apps en vervelende schillen. Een van de apps is natuurlijk die van de Aldi. De Aldi komen we nog een keer tegen als we de webbrowser Chrome starten, waar www.aldi.nl als openingspagina is ingesteld.

Helaas heeft deze tablet geen vingerafdruklezer waardoor we niet met een druk op de knop kunnen inloggen. We kunnen kiezen of we willen inloggen met een wachtwoord of pincode. Vingerafdruklezers vinden we steeds vaker op duurdere tablets.

Scherm

Het 10.1” (26 cm) scherm is lekker groot en het geeft prima beeld. De resolutie is wat aan de lage kant waardoor de letters onder de iconen er soms wat blokkerig uitzien en je foto’s op de hoogste resolutie niet met alle details worden weergegeven. Voor de meeste toepassingen is de lage resolutie geen groot probleem. Wel vervelend is, is dat het scherm erg spiegelt en gevoelig is voor vette vingers.

Prestaties

Hoewel niet de snelste, is de Lifetab voor de meeste gebruikers snel genoeg. De wat tamme Mediatek MT8163 Quad Core 1,3 Ghz processor in combinatie met een fors intern werkgeheugen van 2 GB leveren samen nog net acceptabele prestaties. De bediening en het laden en draaien van apps gaan over het algemeen soepel. De meeste internetpagina's laden zonder haperingen, ook al staan er meerdere tabbladen open. Ook de meeste populaire spellen zijn te spelen, maar af en toe hapert het wat en reageert het niet al te soepel.

Eenvoudige spelletjes als Candy Crush doen het prima, maar wat veeleisender spellen als Subway Surf en Fruit Ninja hebben last van vertraging in de invoer en haperen af en toe kort. Zelfs het veeleisende racespel Asphalt 8 weet deze Medion nog enigszins fatsoenlijk af te spelen, maar hij heeft er duidelijk moeite mee. Dat is niet alleen te merken tijdens het spel, maar we voelen de tablet ook duidelijk warm worden aan de achterkant.

Opslaggeheugen

De Lifetab heeft als een van de weinige tablets in zijn prijsklasse een opslaggeheugen van 32 GB, waarvan je ongeveer 25 GB overhoudt voor je apps en bestanden. Dat is een stuk meer dan de 16 of zelfs 8 GB waar veel andere fabrikanten genoegen mee nemen. Daarnaast is er een geheugenkaart-slot beschikbaar waar je een micro-sd-kaartje in kunt steken voor extra geheugenruimte. Zo neem je eenvoudig je filmcollectie mee op reis.

Navigatie

Deze tablet is voorzien van gps, waardoor het mogelijk is overal ter wereld je positie te bepalen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om navigatiesoftware te gebruiken. Maar de tablet is bijvoorbeeld ook te gebruiken met software van Lonely Planet om tijdens je vakantie te kijken wat de leuke touristenspots in de omgeving zijn.

Accuduur

Medion levert deze tablet met een li-ion accu van 6.000 mAh en doet verder geen claim over hoe lang de tablet het volhoudt op een accu. Wij zagen tijdens het werken op deze tablet de accuduur elk uur iets minder dan 10% dalen. Onze inschatting is dan ook dat deze tablet het op een volle accu tussen de 9 en 10 uur volhoudt, wat zeer netjes is in deze prijsklasse.

Android 7.0

De Medion Lifetab draait op een behoorlijk schone versie van het besturingssysteem Android 7.0 Nougat. Niet de nieuwste versie, dat is 8, maar 7.0 kan nog wel even mee. Automatisch updaten staat aan, dus als er een nieuwe versie beschikbaar is, haalt de tablet deze automatisch binnen en installeert hij deze.

Behalve een paar extra iconen in het startscherm heeft Medion weinig aangepast aan het uiterlijk van het besturingssysteem. Dat kunnen we wel waarderen. Meestal zijn de extra toevoegingen en schillen die sommige fabrikanten over Android heen plaatsen van weinig meerwaarde. Vaak hebben we er meer last van dan plezier.

Foto's maken

Voor plaatjes schieten is de Lifetab niet erg geschikt. Zijn 2 megapixel camera aan de achterkant levert geen scherpe beelden op en zijn 2 megapixel webcam aan de voorkant is hooguit geschikt voor videobellen.

Geluid

Voor een tablet valt het geluid niet tegen. Het volume kan redelijk hoog en het geluid is helder. Net als bij elke tablet ontbreekt het de Lifetab echter aan lage tonen en klinken de hogere tonen wat blikkerig. Voor het afspelen van films of muziek is een goede hoofdtelefoon dan ook een aanrader.

Waar kan ik de Lifetab E10412 kopen?

De Lifetab E10412 is vanaf maandag 29 januari 2018 tijdelijk te koop bij de Aldi en heeft een prijskaartje van €149.

Bij de Mediamarkt ligt zijn kleine broertje (De E10411) die een euro minder kost. De specificaties zijn hetzelfde met als enige verschil dat de versie die bij de Mediamarkt ligt geen wifi van 5 GHz ondersteunt.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 7.0;

Beeldscherm: 10,1-inch (25,7 cm);

Pixeldichtheid: 224 pixels per inch (behoorlijk scherp);

Gewicht: 580 gram;

Afmetingen: 259 x 156 x 9,5 mm;

Processor: Mediatec MT8163 1.3 ghz quad core;

Opslagcapaciteit: 32 GB (uitbreidbaar met een sd-kaart van maximaal 128 GB);

Netwerk: wifi 2.4ghz en 5 ghz

Camera voorkant: 2 megapixel;

Camera achterkant: 2 megapixel;

gps, bluetooth 4.1, hoofdtelefoonaansluiting.

