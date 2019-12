Eerste indruk|De Samsung Galaxy Tab 4 10.1 is de opvolger voor de Galaxy Tab 3 10.1 en is op enkele punten verbeterd. Op het eerste gezicht lijkt hij sprekend op de duurdere Tab Pro, maar heeft minder goede specificaties. Deze betaalbare tablet is typisch een tablet voor thuis op de bank.

Samsung Galaxy Tab 4 10.1: review

Twee druppels water



Samsung heeft een enorme keuze aan modellen, van goedkoop en klein tot luxe en groot. Deze gemiddeld geprijsde Samsung Galaxy Tab 4 10.1 wifi moet concurreren met heel veel andere 10 inch tablets. Wie concurreert moet uitblinken, maar dit model probeert voor ons vooral niet op te vallen.

Op het eerste gezicht lijkt de Samsung Galaxy Tab 4 10.1 als twee druppels water op een van de pronkstukken van Samsung; de in januari geïntroduceerde Galaxy TabPro. De achterkant heeft een net wat andere afwerking, het nep-stiksel op het nep-leer ontbreekt, misschien vinden we dat zelfs wat mooier.

Ook is de Tab 4 net iets zwaarder en dikker. De Tab 4 ligt goed in de hand, met de speakers zo geplaatst dat je ze niet afdekt als je de tablet vasthoudt. De kunststof afwerking voelt niet chique aan, maar is toch wel net te noemen.

Op het tweede gezicht blijkt er van alles te ontbreken. Zo heeft de tablet geen flitser bij de camera en geen infrarood oog om de tv te bedienen. Dat is jammer maar nog wel begrijpelijk voor een tablet die onder het topmodel moet worden gepositioneerd. Er zit ook geen omgevingslichtsensor op de tablet om de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aan te passen. Dat is wel erg karig voor een tablet van deze prijs. Ook afwezig, zijn een HDMI-uitgang, het kompas en de gyroscoop.

Ouderwets scherm maar moderne prestaties

Samsung kiest weer voor een kwalitatief goed scherm, met maar weinig beeldpunten. Dat laatste levert een wat tegenvallende scherpte op. We hadden na de voorganger, de Samsung Galaxy Tab 3, toch een stap hoger verwacht. Kleine letters zijn prima leesbaar maar duidelijk minder mooi dan bij andere schermen. Bij het kijken van foto’s en video’s of websites met veel beeld valt het allemaal niet op, en komen de goede kleuren en goed contrast juist goed van pas.

Relatief weinig beeldpunten betekent ook minder rekenen, bij het tonen van beeld en dat houdt de tablet wel vlot in de bediening. Hij heeft best veel geheugen, en een redelijk vlotte processor met vier rekenkernen. Dat is het dubbele van de oude Tab 3.

Camera voor snapshots

Wie mooie foto’s wil maken kan nog steeds het beste een gewone camera gebruiken. Desondanks kan er in een hele compacte behuizing toch een goede camera worden ingebouwd, dat weten we van smartphones. De Tab 4 heeft een achtercamera die je alleen bij de goedkoopste smartphones tegenkomt: 3 megapixel, zonder autofocus.

Goed voor heel snel een foto schieten, maar met matig resultaat. Dat merk je vooral binnen, bij weinig licht. Overdag valt de kwaliteit nog wel mee. De voorcamera is goed genoeg voor beeldbellen in een redelijke kwaliteit.



Twee apps op één scherm

Een interessante software-truc, die eerst alleen bij toptablets van Samsung werkte, is de mogelijkheid om meerdere apps op 1 scherm te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld een mail-app naast de galerij app openen, en een afbeelding in een e-mail slepen.

De Galaxy Tab 4 werkt met de laatste versie van Googles Android: versie 4.4.2 (Kitkat). Naast het bijna onvermijdelijke gebruik van de diensten van Google kun je jezelf onderdompelen in het extra systeem van Samsung. De algemene voorwaarden van al die Samsung-apps zijn handig gebundeld en die vele pagina's tekst kun je of moet je, voor het indrukken van de 'OK' knop, in 1 keer allemaal lezen. Wie liever niet teveel gebonden raakt aan speciale Samsung apps kan beter naar universeel bruikbare alternatieven zoeken in de Play store van Google.

Samsung concurreert met zichzelf

Net na introductie is de prijs van deze Tab 4 nog hoog. En daarmee concurreert Samsung vooral met zichzelf. De Tab Pro 10.1 is niet heel veel duurder maar biedt heel veel meer, zoals een veel beter scherm. Het kleinere 8 inch model hebben we nog niet in handen gehad, maar heeft veel gelijkenis, en een iets scherper scherm. Dat model is meer bedoeld voor gebruik onderweg.

Andere merken bieden voor hetzelfde, of minder geld tablets met een scherper scherm, wat kaler uitgevoerde Android software, en meer aansluitingen.

Conclusie

Samsung heeft al laten zien goede tablets te kunnen maken. Met de Tab 4 heeft Samsung niet geblunderd als het om een vlotte en goed uitziende tablet gaat. Maar de stap vooruit is erg klein. En er is sterk bezuinigd op allerlei onderdelen, de veelzijdigheid schiet tekort. Hierdoor raakt hij al snel ondergesneeuwd tussen de tientallen andere redelijk geprijsde 10.1 inch tablets.



Pluspunten

Vlotte bediening

Helder en kleurecht scherm

Meerdere apps op 1 scherm mogelijk

Minpunten

Geen lichtsensor

Geen scherp scherm door een lage resolutie

Magere camera, zonder flits

Geen HDMI-aansluiting

Wat is de Samsung Galaxy Tab 4 10.1?

De Samsung Galaxy Tab 4 is de 4e generatie tablets uit de 'Tab'-serie van Samsung. Deze tablets werken met Android. Op de Tab 4 werkt Android 4.4.2 (Kitkat), met allerlei aanpassingen van Samsung.

Samsung maakt zeer veel verschillende modellen in allerlei schermformaten. Net als bij de duurdere Note- en Pro-versies van deze tablet kun je met de Tab 4 nu ook meerdere apps op 1 scherm laten zien. Ten opzichte van de Tab3 heeft de Tab 4 een snellere quadcore processor, iets meer geheugen voor het vlot laten werken van apps. De overige specificaties zijn hetzelfde gebleven.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4.2 KitKat;

Android 4.4.2 KitKat; Beeldscherm: 10,1 inch (25,65 centimeter);

10,1 inch (25,65 centimeter); Resolutie: 1280 x 800 pixels;

1280 x 800 pixels; Pixeldichtheid: 149 pixels per inch (slechte scherpte);

149 pixels per inch (slechte scherpte); Gewicht: 487 gram;

487 gram; Afmetingen: 17,64 x 24,34 x 0,8 centimeter;

17,64 x 24,34 x 0,8 centimeter; Processor: 1,2 GHz quad core;

1,2 GHz quad core; Opslagcapaciteit: 16 GB (uitbreidbaar met maximaal 64GB MicroSD);

16 GB (uitbreidbaar met maximaal 64GB MicroSD); Netwerk: wifi (a/b/g/n), wifi direct, Bluetooth 4.0;

wifi (a/b/g/n), wifi direct, Bluetooth 4.0; Camera: voorkant 1,2 megapixels, achterkant 3 megapixels zonder autofocus;

voorkant 1,2 megapixels, achterkant 3 megapixels zonder autofocus; Overige functionaliteit: gps/GLONASS, usb 2.0, accelerometer.

Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en in verschillende varianten:

Galaxy Tab 4 10,1 inch met 16GB - wifi voor €345;

Galaxy Tab 4 10,1 inch met 16GB - 4G (en wifi) voor €460.

Er zijn of komen ook varianten met een 7 inch of 8 inch scherm.

