Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Asus heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 32-Bit. Hij is met 15,1 millimeter vrij dik voor een tablet. Hij weegt 1107 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 26,5GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.