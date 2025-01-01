Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire One 10 S1002-13W5 heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home (32-bit). Hij is 27 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1187 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,3GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.