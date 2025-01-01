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AcerAspire One 10 S1003-14XA

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga Book (ZA0V0063NL) Android 6.0 heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6.0.1. De tablet is 10,7 millimeter dik en weegt 689 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 51,9GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,0 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
262 x 183 mm
Gewicht
616 gram (1,162 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
4713392798726