Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia Tab 8 W1-810-1627 heeft een schermgrootte van 8,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. De tablet is 9,8 millimeter dik en weegt 382 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 186: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.