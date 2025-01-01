icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AcerAspire Switch 10 E SW3-016-118B

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  564 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia Tab 8 W1-810-1627 heeft een schermgrootte van 8,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. De tablet is 9,8 millimeter dik en weegt 382 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 186: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
564 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
262 x 190 mm
Gewicht
622 gram (1,231 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
4713392518379