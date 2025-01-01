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AcerIconia One 10 16GB (B3-A40FHD)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei MediaPad T3 7 (8GB) heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. Dankzij een dikte van 9 millimeter past hij makkelijk in je tas. 248 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 171: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 8GB aan opslaggeheugen. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Huawei heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
258 x 167 mm
Gewicht
546 gram
Barcode (EAN)
4713883252331