Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei MediaPad T3 7 (8GB) heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. Dankzij een dikte van 9 millimeter past hij makkelijk in je tas. 248 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 171: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 8GB aan opslaggeheugen. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Huawei heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.