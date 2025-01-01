Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei MediaPad T3 7 (16GB) heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. Dankzij een dikte van 9 millimeter past hij makkelijk in je tas. 248 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 171: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Huawei heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.