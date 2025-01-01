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AcerIconia One 10 32GB (B3-A40FHD)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad (2018) 32GB + 4G heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 11.3. Dankzij een dikte van 7,75 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (472 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 265: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 23,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,0 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
258 x 167 mm
Gewicht
546 gram
Barcode (EAN)
4713883234306