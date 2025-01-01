Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab E8 (16GB) heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 9,3 millimeter dik en weegt 345 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 189: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 7,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.