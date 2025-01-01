Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1. Hij is met 22 millimeter vrij dik voor een tablet. Het gewicht van 666 gram is nauwelijks opvallend voor een 10,1 inch tablet. De schermresolutie is 2560 x 1600. Op het scherm passen 300 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 21,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.