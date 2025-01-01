icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AcerIconia One 10 (B3-A30)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenPad 3S 10 (Z500M) heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. Dankzij een dikte van 7,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (423 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 49,2GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
259 x 167 mm
Gewicht
539 gram
Barcode (EAN)
4713392684326