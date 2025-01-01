Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenPad 3S 10 (Z500M) heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. Dankzij een dikte van 7,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (423 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 49,2GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.