Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro 3 i3 (64GB) met Type Cover heeft een schermgrootte van 12,2 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 8.1 Pro. Dankzij een dikte van 9 millimeter past hij makkelijk in je tas. Hij weegt 1101 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 12,2 inch. Het scherm heeft een resolutie van 2160 x 1440. Het aantal pixels per inch is 213: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 33,4GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.