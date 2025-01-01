Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus MeMO Pad 7 (ME572C) heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Dankzij een dikte van 8,57 millimeter past hij makkelijk in je tas. 274 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1200 x 1920. Op het scherm passen 321 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.