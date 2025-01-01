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AcerIconia One 7 B1-770

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 9.7 (128GB) met Smart Keyboard en Pencil heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 9.3.1. De tablet is 12,4 millimeter dik en weegt 670 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 109GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1024 x 600 pixels
Afmetingen
109 x 189 mm
Gewicht
284 gram
Barcode (EAN)
4713392144103