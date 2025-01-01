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AcerIconia One 7 B1-780

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3. Hij is 7,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (466 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 32GB aan opslaggeheugen. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 720 pixels
Afmetingen
101 x 191 mm
Gewicht
244 gram
Barcode (EAN)
4713392704819