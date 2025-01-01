Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Sony heeft een schermgrootte van 8,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.4. Hij is 6,37 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 8,1 inch tablet is hij best licht (266 gram). De schermresolutie is 1200 x 1920. Op het scherm passen 282 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Sony heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.