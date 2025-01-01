Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Archos Kid 3G heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 11,79 millimeter dik en weegt 577 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 116 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 1,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 3G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.