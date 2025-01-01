Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Venue 8 Pro (32GB) heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 8.1. Dankzij een dikte van 9 millimeter past hij makkelijk in je tas. Zijn gewicht van 388 gram is aan de zware kant voor een tablet van 8 inch. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 188: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 31,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Dell heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.