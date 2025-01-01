Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Mi Pad heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.4. Dankzij een dikte van 8,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Zijn gewicht van 362 gram is aan de zware kant voor een tablet van 7,9 inch. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 320 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 12,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Xiaomi heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.