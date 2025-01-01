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AcerIconia Tab 8 W1-810-1627

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 6. De tablet is 9,7 millimeter dik en weegt 350 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 189: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 5,3GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,1 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
128 x 214 mm
Gewicht
382 gram
Barcode (EAN)
4713392272943