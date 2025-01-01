Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Switch Alpha 12 SA5-271-31JU heeft een schermgrootte van 12 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. Hij is 17,7 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1282 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 12 inch. Het scherm heeft een resolutie van 2160 x 1440. Het aantal pixels per inch is 216: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 96GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 67,6GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.