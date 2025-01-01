Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia One 10 32GB (B3-A50FHD) heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 8.1.0. De tablet is 10,4 millimeter dik en weegt 546 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.