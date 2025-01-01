Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Alcatel Pixi 4 (7) heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. De tablet is 9,6 millimeter dik en weegt 248 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 171: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Alcatel heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 1,4GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Alcatel heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.