icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AlcatelPixi 4 (7)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  6,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  8 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad (2017) 128GB + 4G heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 10.3. Dankzij een dikte van 7,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (466 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 23,1GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
6,9 inch
Opslagcapaciteit
8 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1024 x 600 pixels
Afmetingen
107 x 188 mm
Gewicht
248 gram
Barcode (EAN)
4894461384269