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AmazonFire HD 6 (16GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  6,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Fire OS

Testresultaat

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Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 6,9 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 291 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van LG heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 3,5GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. LG heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
6,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Fire OS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
100 x 167 mm
Gewicht
291 gram
Barcode (EAN)
-