Amazon Fire HD 7 2014 (16GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG G Pad 8.0 heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 341 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 197: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. LG heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.