Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van LG heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. Hij is 9 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (519 gram). De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. LG heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.