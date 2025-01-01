Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3. Hij is 7,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (466 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 23,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.