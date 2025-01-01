Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab 7 Essential 16GB (TB-7304F) heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 9,03 millimeter dik en weegt 250 gram. De resolutie van het scherm is 600 x 1024. Dit geeft je 171 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.