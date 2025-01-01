AppleiPad (2018) 32GB + 4G

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Huawei heeft een schermgrootte van 10,7 inch en is getest met het besturingssysteem EMUI 8. Hij is 8,71 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,7 inch tablet is hij best licht (506 gram). De schermresolutie is 2560 x 1600. Op het scherm passen 281 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 18,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Huawei heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.