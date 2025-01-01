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AppleiPad (2019) 128GB

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem Android 9. Hij is 6,9 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (428 gram). De schermresolutie is 1600 x 2560. Op het scherm passen 288 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 256GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 223,5GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,2 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2160 x 1620 pixels
Afmetingen
174 x 250 mm
Gewicht
481 gram
Barcode (EAN)
0190199189928