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AppleiPad (2019) 32GB + 4G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 10,2 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 13.2. Hij is 7,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,2 inch tablet is hij best licht (494 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1620 x 2160. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 114,8GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,2 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2160 x 1620 pixels
Afmetingen
174 x 250 mm
Gewicht
490 gram
Barcode (EAN)
0190199248892