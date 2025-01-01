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AppleiPad (2020) 128GB Wifi

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  10,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  iPadOS

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nadelen product

Expert review

Is de instap-iPad voor jou goed genoeg? Of ben je beter uit met een luxere iPad Air of Pro.

Merel van JaarsveltExpert tablets bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een 12,4 inch scherm en weegt 569 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1752 x 2800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 6GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5,1 mp webcam op. De tablet heeft zowel een gezichts- als een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C. Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen).

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,2 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2160 x 1620 pixels
Afmetingen
174 x 251 mm
Gewicht
480 gram
Barcode (EAN)
0190199807938

Prijzen