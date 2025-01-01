Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Apple heeft een 10,2 inch scherm en weegt 481 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 2160 x 1620 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 2,87GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op met de meegeleverde Lightning-kabel.