Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab 3 Kids heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.1.2. Hij is 15 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Zijn gewicht van 410,9 gram is aan de zware kant voor een tablet van 7 inch. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 169: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Samsung heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,4GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.