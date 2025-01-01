Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Air (2019) 64GB met Smart Keyboard en Apple Pencil heeft een schermgrootte van 10,5 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 12.2. Dankzij een dikte van 6,16 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 700 gram is nauwelijks opvallend voor een 10,5 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 2224 x 1668. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 53,7GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.