Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Lenovo heeft een 8 inch scherm en weegt 304 gram. Het is een compacte tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 1280 x 800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De tablet is verouderd en krijgt mogelijk geen updates meer. Er zit 32GB aan opslaggeheugen en 3GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 5 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 1,9 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB C met de meegeleverde adapter.