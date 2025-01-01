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AppleiPad mini 3 (16GB + 4G)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  iOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De HTC Nexus 9 (16GB) heeft een schermgrootte van 8,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5. Dankzij een dikte van 8,22 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 8,9 inch tablet is hij best licht (427,8 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 288 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. HTC heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,9 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
iOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
134 x 200 mm
Gewicht
343,2 gram
Barcode (EAN)
0888462006491