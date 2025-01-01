Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Air 2 (16GB + 4G) heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 8.1. Dankzij een dikte van 6,3 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (448,3 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.