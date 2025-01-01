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AppleiPad mini 4 (128GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia Tab 10 A3-A30 FHD heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.0.2. De tablet is 9,5 millimeter dik en weegt 542 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 224: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,9 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
135 x 202 mm
Gewicht
308 gram
Barcode (EAN)
0888462368728