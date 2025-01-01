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AppleiPad mini 4 (128GB + 4G)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 9,6 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.4. Hij is 8,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,6 inch tablet is hij best licht (482 gram). Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1200. Het aantal pixels per inch is 158: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Samsung heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,9 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
135 x 202 mm
Gewicht
308 gram
Barcode (EAN)
0888462376013