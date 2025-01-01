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AppleiPad mini 4 (64GB + 4G)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenPad S 8.0 32GB (Z580CA) heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5. Dankzij een dikte van 7 millimeter past hij makkelijk in je tas. 282 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 324 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 21,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,9 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
135 x 202 mm
Gewicht
308 gram
Barcode (EAN)
0888462375269