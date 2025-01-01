Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 12.9 (2017) 64GB + 4G heeft een schermgrootte van 12,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 10.3.2. Dankzij een dikte van 7,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 695 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 54,5GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.