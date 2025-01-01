icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AppleiPad Pro 10.5 (2017) 256GB + 4G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 10.5 (2017) 64GB heeft een schermgrootte van 10,5 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 10.3.2. Dankzij een dikte van 7,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (465 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2224. Het aantal pixels per inch is 263: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 54,7GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2224 x 1668 pixels
Afmetingen
174 x 251 mm
Gewicht
481 gram
Barcode (EAN)
0190198331854