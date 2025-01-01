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AppleiPad Pro 10.5 (2017) 64GB + 4G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 12,9 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3.2. Hij is 7,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 695 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2224 x 1668 pixels
Afmetingen
174 x 251 mm
Gewicht
481 gram
Barcode (EAN)
0190198478993