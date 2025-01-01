Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 12,9 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3.2. Hij is 7,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 695 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.